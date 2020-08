Il Nola Città dei Gigli a.s.d. è lieto di annunciare la sottoscrizione di un accordo di sponsorizzazione Biotech Dental. Grazie alla passione per la pallavolo del dottor Domenico Cocchia e della sua famiglia, il marchio dell’azienda leader mondiale nel settore odontoiatrico scenderà in campo al fianco della società nolana nella stagione 2020/2021.

In un momento di crisi e scetticismo a causa della pandemia da Covid-19, la filiale salernitana della multinazionale francese appartenente al gruppo Upperside, ha sposato il progetto socio-sportivo del Nola Città dei Gigli senza esitazioni dimostrando grande sensibilità per lo sviluppo delle attività giovanili attraverso lo sport.

“Possiamo solo dire grazie al dottor Domenico Cocchia – ha dichiarato la presidentessa del Nola Città dei Gigli, Elvezia Chiacchiaro – grazie al supporto di Biotech Dental potremo affrontare la prossima, difficilissima, stagione. In un momento di profonda crisi, trovare un partner così propositivo è un’opportunità che non dobbiamo lasciarci sfuggire. Per questo daremo il massimo per valorizzare un marchio che crede nello sport non solo nell’accezione agonistica del termine ma anche e soprattutto in quella sociale. Grazie a Biotech Dental e grazie alla famiglia Cocchia, proveremo ad onorare al massimo la nascita di questa nuova partnership”.