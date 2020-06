Il Benevento dei record non si ferma e torna in Serie A: anche in dieci uomini per due terzi della gara vince 1-0 contro la Juve Stabia onorando il campionato che lo riporta nella massima divisione con sette giornate di anticipo.

Al fischio finale un’intera città, incollata davanti ai televisori, è esplosa in un boato di gioia che ha dato inizio ai festeggiamenti che dureranno per tutta la notte nel capoluogo sannita addobbato interamente di giallorosso.

In tutte le piazze principali, tra le quali Piazza Risorgimento, è uno sventolio di bandiere, di fumogeni. Così a Benevento ha preso il via la lunga notte della Streghe. Tra i primi ad aprire i festeggiamenti è stato don Nicola De Blasio che ha fatto suonare a festa le campane della chiesa San Modesto del popoloso Rione Libertà. “E’ un momento di grandissima gioia” dice esultando il parroco. E il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, criticando la severità della decisione dell’arbitro che ha espulso Caldirola al 24′ del primo tempo, afferma: “Complimenti alla squadra, alla società, al presidente Vigorito, ai tifosi. È un risultato che questa città merita”.

Anche all’esterno dello stadio Vigorito cominciano a raccogliersi centinaia di tifosi in attesa dei calciatori; gli atleti allenati da Pippo Inzaghi effettueranno un tour in città su quattro minibus per le strade dove saranno accolti dagli applausi dei tifosi che li saluteranno dai balconi. “Almeno così si spera” ha aggiunto Mastella che insieme col presidente Vigorito anche oggi ha lanciato un appello a festeggiare in modo “intelligente” la promozione. Ma in cuor loro, tutte le istituzioni sanno che sarà una cosa difficile. La festa si è estesa anche in diversi comuni della provincia, tra cui Telese Terme e Montesarchio, dove i tifosi hanno dato il via a caroselli di auto.

“La festa del Benevento, che ha ‘stregato’ l’intero campionato cadetto, è appena iniziata” ha detto un tifoso mentre si accingeva a raggiungere gli amici in piazza in attesa della squadra.

(foto dal web)