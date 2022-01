Belen e il ritorno di fiamma con Stefano: “Scelgo la felicità”

“Scelgo la felicità”, è questo il nuovo motto di Belen Rodriguez per l’inizio del nuovo anno.

Ormai lontana dall’ex compagno Antonio Spinalbese da cui ha avuto la sua secondogenita Luna Marì, la showgirl argentina non rinuncia ad essere felice anche da single. Accompagnata dai due figli ad una cena tra amici, tra cui Santiago avuto dalla storia con Stefano De Martino (originario di Torre Annunziata e protagonista ora dello show di Rai Due “Bar Stella”), Belen si diverte, canta al karaoke e balla con gli amici di una vita iniziando questo 2022 nel migliore dei modi.

Il gossip delle ultime settimane è tutto per lei: gli incontri con De Martino, hanno fatto impazzire il web mentre i fan della coppia sperano ancora in un ritorno di fiamma tra i due. La complicità tra Stefano e Belen è visibile ancora oggi, nonostante i continui periodi di up and down trascorsi dalla fine del matrimonio, tanto da far pensare che ci sia ancora qualcosa tra i due.

Nessuna conferma, o smentita, è ancora arrivata e il silenzio stampa della ex coppia non fa altro che aumentare la speranza di tutti quelli che hanno sognato per mesi di rivederli insieme, di nuovo uniti e felici perché, per stessa ammissione di Belen, non è mai troppo tardi riprendere un sogno.

Foto dal settimanale Oggi