Aveva due armi cariche e pronte all’uso, arrestato a Volla

Volla: carabinieri arrestano 27enne. In casa due armi pronte all’uso

A Volla i Carabinieri della compagnia di Torre del Greco insieme ai colleghi della tenenza di Cercola, della stazione di Pomigliano e del nucleo carabinieri cinofili di Sarno hanno perquisito l’abitazione del 27enne già noto alle forze dell’ordine Luca Romano*.

Nell’abitazione i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola calibro 22 con matricola abrasa e relativi 40 proiettili e una pistola modello PPK risultata oggetto di smarrimento con all’interno 7 proiettili.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di arma clandestina e ricettazione mentre le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

* NATO A MASSA DI SOMMA (NA) IL 9 LUGLIO 1996