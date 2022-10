Auto elettriche a Somma , Enel installa 3 colonnine

Installate e funzionanti altre 3 colonnine Enel X per l’alimentazione delle auto elettriche. Unitamente alla colonnina installata in piazza Vittorio Emanuele, da una settimana sono funzionanti ulteriori 3 colonnine Enel. Sono state dislocate in punti strategici della città. Infatti sono state installate su via san Giovanni de Matha, nel parcheggio antistante la scuola di Via don Minzoni e nei pressi di Piazza Mia Martini, nel quartiere di Rione Trieste.

Abbiamo puntato a scegliere luoghi pubblici facilmente raggiungibili e dotati di uno spazio di sosta idoneo.

“Grazie a questo protocollo d’intesa con Enel, che non comporta nessun onere finanziario per il Comune (le spese di installazione delle colonnine, infatti, sono a carico della stessa Enel), il nostro Comune entra in un circuito virtuoso volto a promuovere una mobilità a zero emissioni.