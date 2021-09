OTTAVIANO – Troppi schiamazzi e assembramenti, sindaco chiude la piazza alle auto.

E’ questa la decisione presa dal primo cittadino di Ottaviano Luca Capasso che in un post ha annunciato la nuova ordinanza che crea una Ztl nell’ex area mercato ogni sera.

“Dal 16 settembre al 31 dicembre viene istituita la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta e di fermata in piazza Giovanni Paolo II (ex piazza Mercato) dalle 20 alle 6 del mattino successivo, eccezion fatta ovviamente per i residenti” rende noto il sindaco Capasso.

“Troppo spesso in quella piazza gli schiamazzi non fanno dormire i residenti, troppo spesso la confusione è eccessiva. Non mi piace prendermela con i giovani, che ho sempre difeso e difenderò e sono contento che Ottaviano sia un punto di ritrovo per tanti ragazzi. Ma le regole sono regole e il rispetto per gli altri è fondamentale”