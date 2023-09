Asilo nido comunale, partite le iscrizioni per i bimbi di 4 Comuni

Pollena Trocchia – Asilo nido comunale, partite le iscrizioni per l’anno educativo 2023/24. Con apposito avviso pubblico diffuso nelle scorse ore, infatti, sono state aperte le adesioni al servizio destinato ai minori di tenerissima età che sarà attivato presso la struttura comunale “Paolino Avella” di via Cavour.

La richiesta può essere presentata per bambini e bambine dai tre ai trentasei mesi residenti in ciascuno dei comuni dell’Ambito Sociale N24: Cercola, Volla, Massa di Somma e Pollena Trocchia. Proprio a questi ultimi sarà data precedenza nelle graduatorie che gli uffici dovranno redigere a seguito dell’arrivo di tutte le istanze, il cu

ui termine è fissato nel prossimo 29 settembre alle ore 13. «Dopo le preadesioni di maggio scorso, prosegue l’iter che porterà alla riapertura dell’asilo nido comunale, un servizio che, nella società odierna, in cui sempre più frequente è la circostanza di entrambi i genitori lavoratori, sta diventando indispensabile. Pollena Trocchia, con l’attivazione del nido presso la struttura di proprietà comunale “Paolino Avella” e col progetto per un nuovo asilo nido al Parco Europa, si sta facendo trovare pronta di fronte alle rinnovate esigenze» ha detto il sindaco del comune vesuviano, Carlo Esposito.

Il nido prevede un massimo di 43 posti e una quota di compartecipazione da parte dell’ente comunale alla tariffa mensile per il servizio che varia in base all’Isee dei richiedenti.

«Tra le domande pervenute sarà stilata una graduatoria che terrà conto della composizione del nucleo familiare e della condizione occupazionale dei genitori, di eventuali disabilità, della minore età dei genitori, del numero dei componenti della famiglia. Chi ha già aderito alla preiscrizione nei mesi scorsi dovrà soltanto confermare le proprie intenzioni tramite modulo di conferma, reperibile sul sito del comune di Pollena Trocchia insieme al modulo destinato ai nuovi richiedenti.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso destinato al soggiorno climatico per gli anziani, ora quello per le iscrizioni al nido: lavoriamo costantemente per non tralasciare le esigenze di nessuna età» ha aggiunto Carmen Filosa, assessore ai servizi sociali.