Asi, la nomina di Lettieri da De Luca diventa un caso: opposizione in pressing per gli atti

ACERRA – A seguito del decreto del Presidente della Giunta Regionale di designazione del dr. Raffaele Lettieri nel Comitato Direttivo dell’ASI Napoli, ex Sindaco di Acerra e attuale Presidente del Consiglio comunale, i consiglieri comunali di opposizione hanno prodotto istanza, ai sensi dell’ex art. 22 della Legge 241/1990, finalizzata all’accesso agli atti prodotti ai fini dell’incarico, necessari alla verifica dell’istituto dell’inconferibilità in relazione alle norme anticorruzione.

I competenti uffici regionali hanno comunicato al contro interessato (dr. Raffaele Lettieri) l’istanza, chiedendo autorizzazione all’ostensione della documentazione, autorizzazione che veniva negata. I medesimi uffici hanno reso disponibile, nella sezione “Amministrazione Trasparente” della Regione Campania, solo l’autodichiarazione resa dal dr. Raffaele Lettieri priva di protocollo e data.

“Un uomo delle istituzioni dovrebbe sempre acconsentire ogni verifica – dichiarano i consiglieri comunali Affinito Francesco, Casoria Giuseppe, Catapane Domenico, De Maria Vincenzo, La Montagna Fausto, Maietta Salvatore, Messina Salvatore, Nocera Antonio, Piatto Andrea – a maggior ragione il Presidente del Consiglio comunale, che non dovrebbe temere l’azione di trasparenza posta in atto dai componenti dell’organo che presiede”.

“In ogni caso – aggiungono i 9 consiglieri comunali – non ci fermeremo e, senza pregiudizi, proseguiremo le necessarie verifiche necessarie per tutelare l’esercizio imparziale di ogni funzione rivestita dal dr. Raffaele Lettieri, che come tale deve essere anche percepita dai cittadini”.