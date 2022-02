Nelle scorse ore è stato approvato il “bonus psicologo”, 20 milioni riservati a tutte le strutture del sistema sanitario italiano. Di questi, 10 milioni saranno utilizzati per potenziare le strutture già esistenti e assumere nuovi professionisti, mentre gli altri 10 saranno messi a disposizione dei cittadini che potranno richiede il bonus volto alle spese per le terapie e le sedute con un professionista.

Le persone che vorranno richiedere il bonus psicologo dovranno necessariamente avere un ISEE non superiore a 50 mila euro e, una volta terminate tutte le procedure tecniche, se la richiesta sarà accettata, il bonus di cui si potrà usufruire ammonterà a non più di 600 euro.

Dopo numerose discussioni del Governo sull’importanza della salute psicofisica dei cittadini, nonostante il forte ritardo, finalmente il bonus psicologo è stato attivato e a breve sarà possibile farne richiesta.

Questo bonus è un modo per aiutare tutti coloro che sentono la necessità di sottoporsi ad una psicoterapia, in modo tale da fronteggiare eventuali disagi psicologici, ansie, traumi da stress, depressione ecc., in vista soprattutto dei 2 anni di pandemia e del capovolgimento delle vita e della quotidianità di tutti.