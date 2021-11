Antonio  Masullo presenta a Ottaviano il suo libro su Mafalda di Savoia

Mercoledì 17 Novembre, a partire dalle 17.30, verrà presentato a Ottaviano, nel Palazzo Medici” il libro “Mafalda di Savoia – La perla di Buchenwald”, in cui Antonio Masullo ricostruisce la storidella figlia di Vittorio Emanuele III e di Elena del Montenegro, che i nazisti deportarono nel lager di Buchenwald e che in quel luogo degli orrori morì in modo tragico.

Come già nel libro “Shoah. La cintura del male” l’ attenzione di Antonio Masullo, storico e romanziere, si concentra sul dramma delle persone che furono vittime della follia e della crudeltà dei nazisti. La manifestazione è organizzata dall’ ArcheoClub Ottaviano, di cui è presidente la prof.ssa Giovanna Andreoli, fervida promotrice di eventi culturali. Modererà la prof.ssa Mariarosaria Casolaro, il “reading” verrà curato da Gianni Sallustro, parlerà del libro Carmine Cimmino.