Una folla commossa ha partecipato ieri pomeriggio all’esterno della chiesa ai funerali di Natalia, travolta e uccisa da un’ auto guidata da un diciottenne di Sant’Anastasia.

Uno striscione enorme con la foto di Natalia e la scritta “All’amica geniale che sei e sempre sarai….ciao Nata!” E’ così che i suoi tanti amici di Natalia hanno voluto salutarla. Lacrime, rabbia, applausi e tanti palloncini bianchi e colorati al passaggio della bara bianca.

Natalia, bella e promettente ingegnere, impegnata nel sociale e punto di riferimento per la famiglia e gli amici, in una calda sera d’estate è stata strappata violentemente alla vita da un’auto senza controllo guidata da un diciottenne. Quella sera, insieme a lei c’erano il suo fidanzato, che ha riportato lievi ferite, una coppia di amici, feriti lievemente, sua sorella e suo cognato, feriti gravemente. Lina, la sorella di Natalia, incinta di sette mesi, ha dovuto partorite d’urgenza e la sua bambina è ricoverata ancora in prognosi riservata; il marito di Lina, Giacomo, è ricoverato in gravi condizioni in un altro ospedale. Tutta la comunità di San Gennaro è in preghiera incessante per i giovani coniugi e per la loro bambina.

(fonte foto: rete internet)