Alimentarsi bene anche in vacanza, il tour cilentano della dott.ssa Esposito

TOUR nel Cilento, del libro #Alimentazione 4.0! La scienza verso l’ordinary people, della Dott.ssa Teresa Esposito MD PhD che con grande entusiasmo e partecipazione delle diverse comunità già incontrate, si conferma un ottimo compagno di lettura in questa calda estate!

Consigli, rimedi e argomenti scientifici di forte impatto sociale, sono trattati in modo semplice, dinamico, veloce e con grande cura ..in modo 4.0!

Il TOUR nel Cilento, culla della Dieta Mediterranea, del LIBRO # ALIMENTAZIONE4.0! La Scienza verso l’ordinary people Casa Editrice Guida e Prefazione Prof. Antonio Giordano,ha già percorso due tappe.

PRIMA TAPPA:

Giorno 12 Agosto 2022 Nel Giardino sul Mare Palazzo Vinciprova Pioppi, Presso il Museo della Dieta Mediterranea per il Festival della Dieta Mediterranea con la speciale partecipazione di Giovanna Voria Ambasciatrice della Dieta Mediterranea, del Direttore del Museo della Dieta Mediterranea Valerio Calabrese e del Sindaco di Pollica Stefano Pisani.

SECONDA TAPPA:

Giorno 17 Agosto 2022 Piazza Scoglio a Mare -La Torre- di Villammare ( Comune di Vibonati)Per Gli incontri Letterari Petrusiani. Con la partecipazione del Sindaco di Vibonati Manuel Borrelli, Direttore del centro di igiene e salute mentale Giulio Corrivetti – Salerno- e dell’On. Franco Picarone Presidente della II Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania.

La dieta mediterranea affonda le sue origini nella storia del Cilento, nella tradizione alimentare dei contadini meridionali ed è stata poi codificata da Ancel Keys.

E quale miglior cornice per un libro così intriso di argomenti che riguardano l’ Alimentazione in modo 4.0 ?

Dall’ epigenetica, influenza dell’ambiente attraverso l’alimentazione, al prevenire invece che curare, al come difenderci dallo stato pandemico, passando per i disturbi dell’alimentazione e degli utili consigli per i vacanzieri, #Alimentazione 4.0! La scienza verso l’ordinary people è ormai battezzato il libro/vademecum del viver sani!