Una pistola, munizioni, un giubbotto antiproiettile e circa 300 grammi di droga sono stati sequestrati dai Carabinieri nel corso di perquisizione al Rione Salicelle di Afragola

I militari hanno trovato nascoste in alcuni locali sotterranei ed in ascensori delle palazzine del rione 57 una pistola ruger sp101 calibro 357 Magnum, 15 proiettili, un serbatoio per arma lunga da guerra, probabilmente un kalashnikov, un bossolo per fucile calibro 7,62, ed altre cartucce, oltre ad un giubbotto antiproiettile. Sequestrati anche oltre 300 grammi di marijuana, crack ed hashish