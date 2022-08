Affare spaccio, droga è sold-out: pusher incassa 1500 euro in un giorno

AFRAGOLA: la droga quasi tutta venduta, in tasca i “guadagni” di una giornata di lavoro. Carabinieri arrestano 33enne

In tasca solo poche dosi di eroina e cocaina e 1500 euro in contante. Segnale di un’attività di rivendita quasi conclusa. E con ottimi risultati sul lato economico. Nonostante i guadagni rilevanti, Ivan Gusev, 33enne lituano già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio dai Carabinieri della stazione di Afragola.

Lo hanno notato in strada, a tradirlo il suo atteggiamento guardingo.

Quando lo hanno perquisito addosso aveva quasi un grammo di eroina e un grammo di cocaina. Poi molto denaro, in piccoli tagli. Gusev è finito in manette e poi ristretto in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.

A Caivano fermata una donna in strada

I carabinieri della sezione radiomobile di Caivano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Angela Bagnoli, 47enne del posto già nota alle forze dell’ordine.

La donna è stata notata in strada, nel centro abitato di Caivano. Quando ha incrociato gli occhi dei militari di pattuglia ha tentato la fuga in auto e poi ha lanciato via un marsupio.

Non ha fatto molta strada: i carabinieri l’hanno bloccata e poi perquisita, non prima di aver recuperato anche il marsupio.

All’interno 8,6 grammi di crack e 13 di cocaina, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento. Bagnoli è finita in manette ed è stata portata in carcere a Pozzuoli, in attesa di giudizio.

