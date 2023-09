Acerrana e Mariglianese partono col botto, per il Pompei è già tempo di esami

E’ stato definito da tutti come il girone di ferro del calcio regionale, una sorta di serie D a livello campano, e la prima giornata ha rispettato le previsioni. Tre le big che sono sembrate più in palla nei primi 90 minuti del girone di Eccellenza: Casoria, Acerrana e Mariglianese.

Partiamo dai viola partiti col risultato più roboante: il Casoria ha rifilato 6 reti ad un Rione Terra apparso lontano parente della squadra che ha messo in difficoltà i concittadini della Puteolana in Coppa. Avvio rivedibile anche per la prima squadra di Pozzuoli che ha trovato con grande difficoltà il pari nel finale col Pomigliano e soltanto dopo due calci di rigore, uno dei quali fallito. Parte con un pareggio interno anche quella che da molti è definita la principale favorita, il Pompei guidato in panchina da Diego Armando Maradona junior. Più che l’1-1 col Monte a rovinare l’esordio al “Bellucci” del figlio del Pibe c’è stato il brutto infortunio di Marzano. Per i pompeiani c’è subito un test verità alla seconda: sul neutro di Casamarciano dovranno far visita alla Mariglianese, che ha fatto saltare il banco alla prima contro il Castel Volturno neopromosso, sotto il segno dello scatenato Michele Longo.

Il bomber doveva essere la stella dell’Acerrana, ma poi si è accasato a Marigliano. Il Toro, però, non se la passa affatto male. Anzi. La truppa di Sannazzaro ha espugnato il sempre ostico Solaro di Ercolano e da inizio stagione ha totalizzato solo vittorie tra Coppa e Campionato non subendo mai gol. E domenica all’Arcoleo arriva il Savoia già battuto in Coppa a Cardito: i bianchi di Torre Annunziata hanno regolato 4-1 alla prima l’Aversa nel derby targato Emanuele Filiberto di Savoia (che ha investito anche nel Portici in D).

Ha sete di riscatto anche il Nola, che inizia sotto il segno delle casertane. Dopo la sconfitta a Casal di Principe contro l’Albanova, domenica nella città di Giordano Bruno arriva il Castel Volturno: per i bianconeri l’occasione di cogliere i primi tre punti della stagione.

Giovanni Di Costanzo