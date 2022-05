Acerra sotto choc, ex consigliere e stimato architetto muore dopo incidente

ACERRA – Domenica di sangue e dolore ad Acerra. Un motociclista è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto stamattina nella zona ASI di Acerra.

L’ uomo , Nicola Stellato, un architetto di 60 anni, di Acerra era in sella ad uno scooter nei pressi dell’ ex stabilimento della Montefibre. La dinamica dell’ incidente non ancora stata chiarita. Il 60 enne è stato soccorso da un’ ambulanza del 118 e trasportato all’ ospedale “Cardarelli” di Napoli, dove è morto .

Grande dolore in città dove Stellato era apprezzato e stimato sia come professionista che come uomo. Ha militato per anni nel Partito Democratico ricoprendo anche la carica di consigliere comunale.