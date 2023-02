Acerra, salta Consiglio su emergenza sicurezza: maggioranza non c’è. La rabbia di Auriemma

ACERRA. Diventa un caso il Consiglio Comunale sull’emergenza sicurezza convocato sotto la spinta del gruppo di opposizione X Acerra Unita e di fatto vanificato dall’incredibile assenza della maggioranza.

“Il Consiglio Comunale, richiesto dalle opposizioni in seduta aperta per ricercare l’unità della città, aveva oggi l’obbligo di rispondere alla crescente emergenza sicurezza e criminalità che vive la nostra comunità tra furti, rapine ed atti predatori – esordiscono compatti i consiglieri di opposizione di Acerra – invece una maggioranza cieca alle esigenze di studenti, commercianti ed imprese, famiglie e cittadini, non solo ha rifiutato di convocare l’assise in un orario consono alla piena partecipazione, ma è fuggita dalle proprie responsabilità assentandosi in massa” sottolinea l’opposizione.

“Cos’altro deve avvenire – sottolinea la deputata Carmela Auriemma presente in aula – per attivare questa Amministrazione comunale al proprio dovere? Affinché si svegli e rispetti i cittadini di Acerra? – si chiede adirata- Chi vive ed ascolta il territorio conosce bene l’urgenza e la tempestività che richiede questa piaga che condanna l’economia e lo sviluppo sostenibile della città, invece – dichiarano i consiglieri di opposizione – ancora una volta ci troviamo dinanzi a una maggioranza targata Tito-Lettieri impreparata ed inadeguata al proprio mandato. Ci aspettiamo per giovedì un diverso atteggiamento e il coinvolgimento della città per la risoluzione di una problematica non più procrastinabile”.