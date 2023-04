Acerra rischia di perdere liceo musicale, chiesto consiglio comunale

Liceo musicale e stato di agitazione dei dipendenti del Comune di Acerra: opposizione formalizza richiesta convocazione del Consiglio comunale.

ACERRA. I 9 consiglieri comunali di opposizione oggi hanno formalizzato la richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio comunale, per “festeggiare” l’obiettivo raggiunto dall’Amministrazione Comunale di perdere l’indirizzo di liceo musicale al Munari ma anche per manifestare la vicinanza dell’organo consiliare alla legittima vertenza dei dipendenti comunali. L’opposizione è già la terza volta che “chiama” la maggioranza a discutere di scuola e del Munari, mentre ha sollecitato il tavolo richiesto da CGIL-CISL-UIL in Prefettura per scongiurare lo sciopero e per sostenere il ritorno a pratiche legittime e non vessatorie nei confronti di lavoratrici e lavoratori, incontro che con grande sensibilità il Prefetto di Napoli ha prontamente convocato.

“L’Amministrazione d’Errico sta minando il futuro dei nostri ragazzi, peggiorando l’offerta formativa e favorendo l’evasione di studenti fuori città, con grave danno per le famiglie e dell’economia locale” dichiarano i 9 consiglieri di opposizione. “Il tavolo convocato dalla Prefettura è la controprova che la vertenza non si è mai chiusa. L’assessore della Lista Lettieri, dopo aver mentito in Consiglio comunale, ora è politicamente commissariata dal tavolo prefettizio. Ne prenda atto”.

“Lanciamo un appello alle lavoratrici e ai lavoratori del nostro Comune: sappiamo cosa sta accadendo, anche sotto traccia, ma non abbiate paura. Chi usa mezzucci è perchè sa che che iniziano a mancare le coperture” fanno sapere in una nota i consiglieri di opposizione i consiglieri di opposizione, formato dai consiglieri On. Carmela Auriemma, Salvatore Messina, Antonio Nocera, Domenico Catapane, Salvatore Maietta, Giuseppe Casoria, Fausto La Montagna, Vincenzo De Maria ed Andrea Piatto.