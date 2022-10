Acerra, Piatto mette Pd con le spalle al muro: “Diteci se siete all’opposizione con noi”

Dichiarazioni di Andrea Piatto d’intesa con la coalizione

“Avevamo concordato, unanimemente, dopo il consiglio comunale di insediamento e con la data delle politiche già fissata, che la strutturazione della coalizione avvenisse dopo il 25 settembre e con la partecipazione di tutte le forze politiche, anche quelle non rappresentate in Consiglio comunale, lasciando al tavolo dei segretari la direzione politica della coalizione con iniziative istituzionali in linea con il programma già condiviso e sottoposto al giudizio degli elettori. L’obiettivo era di tenere riparato il nostro progetto comune di campo largo dalle inevitabili tensioni della campagna elettorale per il Governo dell’Italia.

Ognuno ha fatto le proprie legittime scelte e i soggetti civici della nostra coalizione, con modalità e tempi diversi, hanno deciso di sostenere liberamente i candidati della comune area politica alle ultime politiche. Alla ripresa delle attività il Partito Democratico ci ha comunicato di aver cambiato idea e di ritenere che solo le forze di opposizione rappresentate in Consiglio comunale dovessero dar vita a quello inizialmente definito “governo ombra”. Ne abbiamo preso atto, rispettato la decisione, auspicato un ripensamento, ma si è deciso di procedere, senza il Partito Democratico, a definire la completa e totale partecipazione di tutti gli altri soggetti politici alla migliore organizzazione della nostra azione, pur garantendo ogni momento di ordinario confronto tra le segreterie politiche e restando aperti ad un ripensamento.

Ora, però, apprendiamo che oltre alla partecipazione alla nostra alleanza, il Partito Democratico è altresì disponibile al confronto con altre forze politiche e civiche che non hanno sottoscritto il nostro alternativo progetto di città. Su questo punto c’è bisogno di un chiarimento con noi e con la città, senza lasciare dubbi: la nostra coalizione, i nostri 9 consiglieri comunali, sono fermamente all’opposizione e alternativi all’Amministrazione comunale d’Errico-Lettieri e non sono possibili posizioni potenzialmente ambigue e letture di riposizionamenti che minerebbero la credibilità del nostro progetto. Senza questo elemento di chiarezza, è impossibile proseguire il percorso comune.”

Andrea Piatto, d’intesa con i consiglieri dell’opposizione e le forze politiche e civiche della coalizione X Acerra Unita