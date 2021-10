Acerra, ok in Consiglio: Palasport e Parco Akeru diventano realtà

Via libera in Consiglio a Parco Akeru e Palasport, Piatto: “E’ un grande giorno per Acerra”

ACERRA. Il Consiglio comunale ha approvato questa mattina tutti i punti all’ordine del giorno e con voto unanime passano i due temi più attesi. Si tratta di due opere che cambieranno il volto della città: il nuovo ed ecosostenibile Parco Akeru da 61mila metri quadrati che riqualificherà l’area tra il rione Madonnella e via Mulino Vecchio e il Palazzetto dello Sport in via Grazia Deledda, in grado di imprimere una svolta importante per l’attività delle associazioni e delle squadre locali.

Grande soddisfazione è stata espressa al termine della seduta dal presidente del Consiglio comunale Andrea Piatto: “Oggi è davvero un altro bel giorno per Acerra e per la politica acerrana. Vediamo l’inizio di due opere importanti per la città intera e strategiche per due quartieri, ma soprattutto due impronte lasciate nel tessuto della nostra comunità per le generazioni future”.