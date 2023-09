Acerra, muore a 21 anni nel giorno dell’onomastico: la strage dei giovanissimi nella città inquinata

Ancora lutto ad Acerra: Gennaro è morto a causa di un tumore contro il quale ha combattuto per diverso tempo.

In meno di una settimana, Acerra è di nuovo scossa dal lutto. Gennaro Laudando, giovane 21enne del posto, è purtroppo deceduto a causa di brutto male. Il ragazzo combatteva da tempo contro un tumore e il suo cuore si è fermato proprio poco prima del giorno del suo onomastico.

Dolore anche per l’intera comunità di Acerra che soltanto qualche giorno fa aveva salutato per l’ultima volta un giovane di 18 anni, anch’egli portato via da un male incurabile.

Due ragazzi giovani, che avevano tutta la vita davanti, sono morti nel giro di una settimana ma, se si torna indietro di un mese, le statistiche riferiscono che sono ben 3 i giovani deceduti a causa di una malattia.

Acerra è ormai nota per i continui sforamenti di pm10, gli ultimi registrati proprio in questo mese di settembre. A luglio, inoltre, erano già stati oltrepassati i limiti annuali imposti dalla legge in relazione proprio alle pm10, particelle gravemente inquinanti presenti nell’aria che tutti respiriamo.

Tutto sembra ricondurre, infatti, all’aumento di inquinamento ambientale degli ultimi anni che, a quanto pare, non lascia scampo a nessuno. Già questa estate erano stati richiesti interventi da parte del Sindaco e dall’amministrazione visti i dati di inquinamento dell’aria che ormai sono costantemente alle stelle.