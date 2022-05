Acerra modello Procida e Pulcinella all’Unesco, Piatto svela strategia per cultura al Museo

ACERRA. “Acerra capitale della cultura per noi non è uno slogan. E’ un percorso con tante tappe ed il Museo di Pulcinella non può che essere il punto naturale di partenza”.

Così lunedì pomeriggio il candidato sindaco di X Acerra Unita Andrea Piatto si è recato al Museo di Pulcinella all’interno del Castello per incontrare il direttore Tommaso Esposito e presentare le proprie idee per la cultura, fulcro del programma presentato nell’apertura della campagna elettorale al teatro Italia.

Piatto ha raccolto le proposte avanzate dal centro di cultura Acerra Nostra discutendo del sistema museale cittadino, del sostegno concreto alla candidatura della maschera di Pulcinella a Bene Immateriale dell’umanità Unesco ed alla riqualificazione della casa di Pulcinella. Il candidato sindaco di X Acerra Unita ha poi rilanciato con i punti chiave del programma di coalizione, già mostrati agli elettori.

Tra gli obiettivi sviscerati nel corso della visita il sogno di Acerra candidata a Capitale della Cultura sulla scia di Procida, ma anche la concretizzazione del percorso di Acerra Città della Pizza, l’allocazione di una sede universitaria, un piano di marketing mirato a rinsaldare e veicolare su scala mondiale il binomio Acerra-Pulcinella e la creazione di percorsi innovativi per i musei cittadini, al centro di una nuova vocazione e fruizione che vada oltre i confini locali e che non può prescindere dall’organizzazione dei grandi eventi, necessari a rilanciare l’immagine della città.