Acerra, indennità del presidente del consiglio all’istituto Munari

Acerra. Come già anticipato un mese fa il presidente del consiglio comunale Andrea Piatto ha deciso di rinunciare all’adeguamento dell’indennità di carica destinandolo a scuole e associazioni cittadine.

Per questo mese a beneficiare della somma di 500 euro sarà l’istituto Munari di Acerra. La cifra sarà utilizzata per finanziare il laboratorio dell’istituto con indirizzo Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale. Il presidente del consiglio comunale ha già inoltrato la richiesta alla dirigente dell’istituto Carmela Mosca per concordare le modalità della donazione.

“Era doveroso partire proprio dal mondo della scuola e della formazione, così duramente provato dagli ultimi due anni, e da un istituto che mette al centro del percorso di studi il risamanamento e la gestione virtuosa dell’ambiente” ha dichiarato Piatto.