Acerra, fermato dopo colpo al distributore automatico in centro

Acerra: tenta un furto ad un distributore automatico. Arrestato.

Stanotte gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un esercizio commerciale di via Leonardo Da Vinci per la segnalazione della presenza di una persona che stava armeggiando vicino ad un distributore automatico di generi alimentari.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno trovato un uomo che, poco prima, con un cacciavite aveva forzato la serratura che apriva la porta in vetro nonché la gettoniera del distributore, lo hanno bloccato identificandolo per G.M., 35enne acerrano con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per tentato furto aggravato.