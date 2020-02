Intensificate in via precauzionale le operazioni di igienizzazione delle scuole cittadine e delle strade. Giunta comunale convocata permanentemente, tavolo permanente anche con i dirigenti scolastici.

Giunta comunale convocata permanentemente oggi nel Comune di Acerra dal Sindaco Raffaele Lettieri per monitorare la situazione relativa ad eventuale emergenza da coronavirus. Tavolo permanente convocato anche con i dirigenti scolastici, che prontamente hanno manifestato collaborazione. Per domani mattina invece il primo cittadino incontrerà l’Ucad, il coordinamento del Distretto sanitario locale e dei medici di base per coordinarsi e decidere percorsi di informazione alla popolazione.

Intanto nella riunione che questa mattina si è svolta presso il Comune di Acerra, il Sindaco Lettieri ha deciso con tutti i dirigenti delle scuole di predisporre immediatamente l’intensificazione di un’attività straordinaria di igienizzazione e sanificazione in via precauzionale dei locali scolastici da svolgere proprio in questi giorni in cui gli istituti scolastici rimarranno chiusi. L’Ente comunale sosterrà economicamente queste azioni e fornirà quanto necessario alle scuole acerrane.

Questa mattina, sempre in via precauzionale, intensificato anche il lavaggio delle strade cittadine, con agenti antibatterici, operazioni che proseguiranno anche nelle prossime giornate. Rimane l’appello di attenersi alle comunicazioni ufficiali che provengono dal Ministero della Salute e dagli organi istituzionali per evitare che si diffondano notizie parziali e senza fondamento scientifico, che portano ad allarmismo e psicosi.