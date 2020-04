Task force dei carabinieri su tutto il territorio. In manette un 34enne.

I carabinieri della stazione di Acerra hanno arrestato per possesso e produzione di documenti falsi V.G., 34enne di San Felice a Cancello già noto alle forze dell’ordine .

Sorpreso in Via Sanniti all’esterno dell’Ufficio Postale, il 34enne aveva appena utilizzato un documento di identità contraffatto per attivare un libretto postale.

Sequestrato il documento, l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.