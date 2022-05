Acerra, D’Errico rifiuta i confronti. E Pelliccia (FI) appoggia Piatto

Europa Verde di Francesco Emilio Borrelli sostiene D’Errico mentre il sindaco di Casalnuovo e capogruppo di Forza Italia in Città Metropolitana appoggia Piatto

Ai nastri di partenza ci sono 3 candidati alla carica di sindaco, sostenuti da altrettante coalizioni, e 630 candidati a quella di consigliere comunale, per un totale di 28 liste in campo. La coalizione “Centro,Sinistra” sostiene il candidato sindaco Tito D’Errico, 59anni, medico reumatologo. “Sono qui – dichiara D’Errico – per ascoltare le esigenze degli acerrani e proporre loro adeguate soluzioni. Ritengo di non fare confronti con gli altri candidati, io mi confronto con la mia città”. La coalizione “Centro,Sinistra” è composta da 12 liste per 269 candidati al consiglio: Lista Lettieri, Acerra Cresce, Acerra Insieme, Acerra Attiva, Acerra Popolare, Acerra Libera, Azione, Iniziativa Democratica Acerra, Siamo Acerra, Acerra al Centro, Movimento Cittadino Fare ed Europa Verde del consigliere regionale di maggioranza Francesco Emilio Borrelli. D’Errico è appoggiato dal sindaco uscente Raffaele Lettieri che, ormai al suo secondo mandato, si è candidato con una sua lista al consiglio comunale.“ Votate D’Errico e la mia persona – il messaggio di Lettieri – per non disperdere quel patrimonio di efficienza amministrativa che ha portato alla città concreti e visibili benefici”.

La coalizione “Per Acerra Unita”, costituita da 13 liste e 305 candidati al consiglio, sostiene invece Andrea Piatto, 55 anni, un passato da commerciante poi sostituito da una lunga attività politica che lo ha portato a diventare presidente del consiglio comunale dal 2017, a sostegno del sindaco Lettieri, col quale poi è entrato in contrasto.

Ieri Piatto ha annunciato di essersi “autosospeso” dalla carica di presidente dell’assise cittadina. “Perché la funzione pubblica – la sua spiegazione – non va usata per scopi elettorali. Mi autosospendo: lo facciano tutti”. Ecco le liste di Piatto: PD, il Movimento Cinque Stelle che fa riferimento alla corrente di Roberto Fico, Democratici per Acerra, Acerra-Ecologisti Cittadini, Visione Comune, Acerra Terra Nostra, Patto con Acerra, Noi ci Siamo, Movimento per Acerra, Piatto Sindaco, Più Acerra Cambiamo, Movimento di Popolo e Lista Oblò Forum di Idee. Quest’ultima compagine è stata formata dal sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, capogruppo di Forza Italia al consiglio della Città Metropolitana di Napoli. Nella lista Oblò ci sono molti casalnuovesi. C’è anche Dario Bigliardo, della nota famiglia acerrana di politici di destra (Alleanza Nazionale). Infine c’è la coalizione di centrodestra che sostiene il candidato sindaco Vincenzo Crimaldi, 59 anni, medico. E’ composta da 3 liste: Fratelli D’Italia, Fare Comune e Cittadini per Acerra, per un totale di 56 candidati.