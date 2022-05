Acerra, da Piatto stop all’abbattimento della Montessori: “Altre soluzioni per parcheggi”

ACERRA – “Siamo contrari all’abbattimento della scuola di piazza Montessori per realizzare un parcheggio. Lo diciamo noi ma lo dice anche la Città Metropolitana che ha bocciato sonoramente il Puc che qualcuno si ostina a mandare avanti”.

E’ questo uno dei concetti chiave espressi dal candidato sindaco Andrea Piatto, insieme alla co-sindaca Carmela Auriemma, nel corso della conferenza stampa di presentazione della coalizione “X Acerra Unita”, tenutasi a Salotto Troisi.

“Vorremmo sapere anche la posizione degli altri candidati e se hanno proposte alternative soprattutto alla luce della ferma opposizione dell’ente sovracomunale al Piano Urbanistico presentato appena la scorsa settimana in commissione consiliare. Noi abbiamo soluzioni alternative come ad esempio la realizzazione di un parcheggio per la sosta al centro della città nell’area di servizio Agip di corso Italia. Metteremo a disposizione i luoghi che già ci sono e che vanno riqualificati per avere una città migliore e chiediamo fin da ora un confronto aperto alla città su temi così rilevanti” conclude Piatto.