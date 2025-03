Acerra, crivellato di colpi l’ingresso dell’officina del padre del consigliere comunale

ACERRA – Un grave episodio di violenza si è verificato recentemente ad Acerra, dove l’officina meccanica di Giovanni Catapane è stata oggetto di un attacco a colpi d’arma da fuoco. Secondo quanto riportato da Cronache di Napoli, il raid è avvenuto in via Normanni, nella periferia della città, alle porte della contrada Sannereto. Questo evento solleva preoccupazioni non solo per la sicurezza pubblica, ma anche per le implicazioni legate alle attività criminali nella zona.

Giovanni Catapane è noto alle forze dell’ordine per precedenti legami con indagini sullo spaccio di stupefacenti. In passato, la sua officina era stata oggetto di contrlli di polizia; ad esempio, nel 2018, un pregiudicato era stato arrestato all’interno del suo locale per aver eluso la sorveglianza speciale. .

Oltre alle questioni legate alle attività illecite, emerge un aspetto politico significativo: Giovanni Catapane è il padre di Domenico Catapane, consigliere comunale di opposizione. Al momento, non ci sono elementi legati comunque a quest’aspetto.

La risposta delle autorità

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine approfondita per chiarire le circostanze dell’attacco e identificare i responsabili. Si stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza nella zona e raccogliendo testimonianze per ricostruire l’accaduto. La comunità locale, scossa dall’evento, auspica una rapida risposta delle autorità per garantire la sicurezza nel territorio.

La situazione della criminalità ad Acerra

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazioni legate alla criminalità nella zona di Acerra. Negli ultimi anni, si sono registrati diversi episodi di violenza e attività illecite, evidenziando la necessità di un rafforzamento delle misure di sicurezza e di una maggiore presenza delle forze dell’ordine. La comunità locale chiede interventi concreti per contrastare la diffusione di attività criminali e garantire la tranquillità dei cittadini. L’attacco all’officina di Giovanni Catapane rappresenta un grave segnale delle tensioni presenti nel territorio di Acerra.