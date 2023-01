Acerra, chiesta eliminazione degli interessi da multe e sanzioni

ACERRA. La coalizione XAcerraUnita torna a sfidare la maggioranza D’Errico sul tema della pressione fiscale.

Stamane è stata protocollata dai 9 consiglieri comunali una proposta di deliberazione da far approvare al Consiglio che prevede:

– per i carichi affidati dal Comune di Acerra agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro, l’annullamento automatico di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e di sanzioni, rimanendo dovuti gli importi per capitale e per rimborso delle spese per procedure esecutive, oltre che per la notifica;

– per le contravvenzioni del Codice della strada l’annullamento degli interessi e delle spese per procedure esecutive e notifica.

“I tempi sono stretti, gli atti vanno approvati entro il 31 gennaio in Consiglio comunale, e dopo l’ingiustificato innalzamento della pressione fiscale deciso dall’Amministrazione D’Errico, ci aspettiamo che si voglia cogliere questa occasione per migliorare la capacità di riscossione del Comune e per dare la possibilità ai nostri concittadini di pagare senza ansie” fanno sapere gli esponenti della coalizione di opposizione in una nota.

Come evidenziato nell’istanza protocollata in queste ore si tratta di una opzione che i Comuni possono esercitare a seguito della previsione della recente legge di bilancio approvata dal Parlamento il 30 dicembre scorso.