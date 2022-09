Acerra, Auriemma dagli ex Montefibre: “Nostro sostegno non è improvvisato”

Cinque Stelle, Carmela Auriemma incontra i lavoratori ex Montefibre: “Da sempre al loro fianco”

“Ai lavoratori della ex Montefibre ho ribadito un sostegno che, per quanto mi riguarda, va avanti da anni. Dal 2018 li seguo, come seguo altre vertenze occupazionali del nostro territorio: il mio impegno in questa campagna elettorale è un naturale proseguimento dell’attività svolta da consigliera comunale e da portavoce”.

Così Carmela Auriemma, candidata alla Camera dei Deputati per il Movimento Cinque Stelle nel collegio uninominale di Acerra, commenta il suo incontro con i lavoratori ex Montefibre, avvenuto dinanzi allo stabilimento.

Spiega ancora Auriemma: “Improvvisarsi difensori di un territorio che nemmeno si conosce è inutile e, soprattutto, offensivo nei confronti di chi questo territorio lo vive. Io mi candido per rappresentare una terra che conosco e che amo”