Acerra, 21enne trovato con armi e droga nello zaino

ACERRA – Stamattina gli agenti del Commissariato di Acerra hanno effettuato un controllo in via Umberto Nobile ad Acerra presso l’abitazione di un uomo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio; lo stesso, alla loro vista, ha tentato di disfarsi di una borsa lanciandola dalla finestra.

I poliziotti hanno recuperato lo zaino in cui hanno rinvenuto una pistola replica cal.9 con 4 proiettili e canna modificata, 56 cartucce di vario calibro, un’arma cilindrica mono-colpo a molla, 12 bustine contenenti circa 16 grammi di marijuana e 4 panetti di hashish del peso di circa 230 grammi.

G.J.S., 21enne napoletano, è stato arrestato per detenzione abusiva di armi e munizioni e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.