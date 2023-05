Acerra, 18enne in fuga nell’Ice Snei con 2 panetti di hashish: fermato da polizia

Acerra: sorpreso con la droga. Arrestato.

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Acerra, durante un servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Umberto Nobile ad Acerra per una segnalazione di un’attività di spaccio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato una persona che, allo loro vista, si è allontanata velocemente per eludere il controllo ma l’hanno raggiunta e bloccata trovandola in possesso di due panetti di hashish del peso complessivo di circa 200 grammi.

D.A., 18enne acerrano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale.