A Somma Vesuviana prende il via il Centro Estivo per minori

Salvatore Di Sarno ( sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano) : “L’obiettivo è quello di sostenere le famiglie impegnate in attività lavorative o di cura familiare, durante il periodo della sospensione delle attività scolastiche. E’ dunque una forma di collaborazione, è una politica a tutela della famiglia”.

Rubina Allocca (Assessore alle Politiche Sociali del Somma Vesuviana, nel napoletano) : “Il Centro Estivo sarà in funzione, tutti i giorni, dal 22 Giugno fino al 28 Luglio con tante attività per bambini”.

“Il Comune di Somma Vesuviana, da la possibilità ai bambini di età dai 6 ai 14 anni, di frequentare il Centro Estivo per Minori. L’accesso, purtroppo, è limitato a 50 bambini. Le attività si svolgeranno, presso l’Istituto Maria Montessori, dalle ore 8 e 30 alle ore 16 e 30 e sono inclusi colazione e pasto. Le domande vanno presentate entro il 21 Giugno, Presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Somma Vesuviana, in Piazza Vittorio Emanuele III. L’obiettivo è quello di sostenere le famiglie impegnate in attività lavorative o di cura familiare, durante il periodo della sospensione delle attività scolastiche. E’ dunque una forma di collaborazione, è una politica a tutela della famiglia”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Un progetto dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana.

“Il Centro Estivo per minori funzionerà dal 22 Giugno, fino al 28 Luglio. E’ un progetto in linea con le attività del mio Assessorato – ha dichiarato Rubina Allocca, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana – e ovviamente dell’Amministrazione. In questi ultimi 6 mesi abbiamo introdotto ed anche aumentato in modo costante, le attività di animazione e intrattenimento per i bambini. Per tutto il periodo natalizio, 20 eventi di animazione in tutte le piazze ma anche in tutte le parrocchie di Somma Vesuviana. Grande successo anche per la Giornata Nazionale dello Sport in Piazza Vittorio Emanuele III con giochi, animazione, divertimenti per i bambini. Nel periodo di Natale, Somma Vesuviana, ha ospitato i giochi di strada di un tempo, in legno e formativi. Il 22 Giugno partirà anche il Centro Estivo per Minori che sarà attivo per 36 giorni”.