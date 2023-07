A San Gennaro Vesuviano arriva lo “Street Food Gourmet”

Riceviamo e pubblichiamo:

Le delizie dello street food rivisitate in chiave gourmet: è il senso dell’evento che si terrà giovedì 27 luglio a San Gennaro Vesuviano, in piazza Margherita, con inizio alle 21. La genuinità e la bontà del cibo da strada si incontrano con l’arte della cucina gourmet, in una serata che sarà allietata anche dal varietà musicale del bravissimo Franco Gaetano, col suo show “A Napule se rire accussì”, in collaborazione con Luigi Martinelli.

L’evento è organizzato dalla libera associazione socioculinaria “Quanto Basta”, con i suoi talentuosi chef, con la Pro Loco, l’amministrazione comunale di San Gennaro Vesuviano e il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli

«Sarà l’occasione per stare insieme all’insegna del divertimento e del buon cibo. Vi aspettiamo numerosi in Piazza di Margherita per condividere questa bellissima festa», è l’invito del sindaco Antonio Russo.