“Sport e Periferie”, arrivano 700mila euro per Palma Campania. Nascerà un nuovo impianto sportivo

PALMA CAMPANIA – Nascerà un piccolo Palazzetto dello sport a Palma Campania. Sarà realizzato nell’area della scuola di via Macello, fungerà anche da palestra per il plesso scolastico e diventerà la “casa del calcio a 5”, sport sempre più praticato, con successo, a Palma. Ad annunciarlo sono il sindaco Nello Donnarumma e il consigliere delegato allo sport Nello Gemito. Il Comune, infatti, ha ottenuto un finanziamento di 700mila euro aggiudicandosi il bando “Sport e Periferie”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport.

“L’elenco dei progetti che questa Amministrazione sta mettendo in campo diventa sempre più importante. Voglio ringraziare il consigliere delegato Nello Gemito per l’ottimo lavoro: siamo l’unico Comune del Vesuviano ad essere risultato finanziato col bando “Sport e Periferie”. Un risultato gigantesco”, spiega il sindaco Nello Donnarumma

“Non posso che essere fiero e orgoglioso del risultato raggiunto. Il finanziamento di 700mila euro rappresenta un intervento che si va ad aggiungere ai tanti altri progetti che abbiamo già messo in campo. Ciò non vuol dire che mi fermerò, anzi continuerò con ancora più entusiasmo ad impegnarmi per portare lo sport a Palma Campania dove merita: sempre più in alto”, aggiunge il delegato allo sport Nello Gemito.