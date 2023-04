38 – Mi tengo soprattutto i 3 punti

A Lecce gli azzurri scontano ancora il momento altalenante e i 4 gol del Milan. Sarà il periodo di calo fisico e mentale, forse la concentrazione dedicata alla Champions, il Napoli non gira come sa. Sblocca con Di Lorenzo, ma è troppo molle e poco aggressivo in area favorendo il gol di Di Francesco. Vince la partita grazie all’autorete di Gallo, la fortuna viene in aiuto. Ma la dea bendata si riprende un po’ di quello che ha dato, perché Simeone esce per infortunio, dovrà saltare le partite di Champions.

Il Napoli è quello visto con Milan e Lecce, o è ancora quello che abbiamo conosciuto questa stagione? Capiamolo, perché la prima col Milan in Champions si avvicina, e gli azzurri si devono giocare tutte le proprie carte, con la giusta concentrazione. Speriamo che la stiano riservando per le due sfide Champions. Io mi tengo soprattutto i 3 punti con il Lecce, che permettono al Napoli di riprendere il suo passo in campionato, e di avvicinare la matematica certezza. Il Napoli vive una situazione di emergenza in attacco, che potrebbe pregiudicare il suo percorso europeo. Domani capiremo qual è il vero Napoli, sperando che un miracolo faccia scendere in campo Osimhen.