Volla, nasce l’associazione “Supereroi”

Volla. La nuova associazione “Supereroi” fondata dalle mamme dei bambini e dei ragazzi speciali della città.

“Supereroi” è una nuova associazione no-profit che nasce nel territorio di Volla ad opera di un gruppo di mamme che lotta per i diritti dei propri figli con disabilità e che ha deciso di realizzare uno spazio per accogliere e dare voce ai più fragili. La sede dell’associazione si trova all’interno di Via Gabriele D’Annunzio. In particolare, una mamma ha donato un giardino dove poter allestire lo spazio dedicato all’associazione e, con l’aiuto di tutte le altre mamme, sono iniziati i lavori per renderlo confortevole e sicuro per tutti i bambini speciali.

Le mamme di questi bambini di Volla hanno condotto già diverse battaglie che le hanno portate a protestare per la mancanza di assistenza a scuola per i loro figli e, successivamente, per non aver ricevuto per diversi mesi l’Assegno di Cura adottato come sistema di assistenza dalla Regione Campania. Ora queste mamme hanno deciso di dare vita all’associazione “Supereroi”, la quale ha come obiettivo quello di diventare un porto sicuro, un punto di riferimento per le famiglie di questi piccoli grandi guerrieri, perché come ha dichiarato una delle mamme fondatrici dell’associazione: “I veri supereroi sono i nostri figli e ogni battaglia è per loro”.