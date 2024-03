Volla, la manifestazione dell’IC Matilde Serao per la festa del papà

Volla. 19 marzo festa del papà. Nell’auditorium dell’IC Matilde Serao, con il patrocinio del comune di Volla, alla presenza del sindaco Di Costanzo si è tenuta una manifestazione, un recital di poesie dedicate ai papà.

Sono state recitate poesie da parte degli alunni della Serao, da Federica, una bambina ucraina, e da alcuni poeti. Il tutto nel segno della solidarietà con una raccolta di farmaci per l’Ucraina. “Una poesia per il mio papà” è stata organizzata dalla fondazione “Angelo Vassallo”, il sindaco pescatore, rappresentata da Ernesto Russo. La serata è stata condotta dal M. Giuseppe Lipari. La manifestazione ha visto la partecipazione del coro degli alunni della M. Serao. Sono intervenuti GiovanDomenico Lepore, già capo della procura della repubblica di Napoli, Ludmilla Hudz rappresentante dell’Ucraina Napoli e il console Ucraino di Napoli Maksym Kovalenko con un video messaggio. Targa speciale per Giuseppe D’Aniello il papà più longevo di Volla che compie 100 anni.

Hanno declamato poesie Gennaro Iannuzzi, Vittoria Caso, Ernesto Russo, Virgilio Perna.

La raccolta dei farmaci pro Ucraina continua in via Petrarca 64 C a Volla.