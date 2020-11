[VIDEO] Marigliano, parte l’avventura di Aicast, associazione che rappresenta le imprese

Il 10 novembre scorso l’imprenditore Giuseppe Bonavolontà, candidato nelle fila del PD alle recenti elezioni comunali del 20 e 21 settembre, è stato nominato presidente di Aicast Marigliano: la nomina è avvenuta da parte del Presidente nazionale Aicast, Antonino della Notte, che così facendo ha dato sostanzialmente il via all’azione locale della sezione mariglianese.

Lo abbiamo incontrato per raccontare la nuova esperienza che coinvolge le imprese e i commercianti della città e scoprire le iniziative che l’associazione intende intraprendere per ridare slancio all’economia locale.

A supporto del nuovo presidente, rivestirà la carica di vicepresidente Maurizio Marzullo, anch’egli membro dell’imprenditoria mariglianese. Immediatamente dopo la nomina è avvenuto anche il primo incontro tra i membri dell’Aicast Marigliano e il presidente della camera di commercio di Napoli, dott. Ciro Fiola. Nel corso dell’incontro si è discusso delle problematiche legate all’emergenza Covid che in questo momento stanno investendo le aziende. Al tavolo di discussione, è stata fatta un’analisi mirata delle problematiche, verso le quali sono state proposte di concerto, soluzioni tempestive, per far fronte ed invertire in tempi rapidi il trend negativo che sta spingendo verso il collasso il tessuto imprenditoriale mariglianese. Nel lungo incontro, con la chiara e netta intenzione di voler prendere d’anticipo i tempi, sono state già poste le basi per le iniziative future che accompagneranno le aziende verso la ripartenza.