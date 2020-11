[VIDEO] Marigliano, il modello virtuoso di inclusione offerto dalla scuola di italiano per stranieri

Già da qualche anno le associazioni Nova Koinè e YaBasta! portano avanti l’idea (molto concreta) di una scuola di italiano per stranieri, del tutto gratuita per i partecipanti. Da quest’anno, così peculiare nella sua straordinarietà, le due associazioni hanno deciso di unire le forze per offrire un servizio ancora più funzionale e articolato: la sinergia ha fatto in modo di raccogliere un centinaio di adesioni, e sarebbero state anche di più se l’emergenza sanitaria non ci avesse messo lo zampino. Decine di persone straniere, provenienti da tutto il territorio dell’area nolana e della provincia di Napoli, ogni domenica si danno appuntamento a Marigliano per seguire i corsi della scuola di italiano pensata appositamente per loro.

Domenica 1 novembre abbiamo incontrato gli artefici del progetto che ha preso il via con i test utili alla valutazione dei singoli partecipanti. In compagnia di Alessio Malinconico, Alessandra Parrella e Noureddine Halloumi abbiano approfondito la struttura dei corsi e i motivi per cui la scuola vuole esistere e diventare sempre di più un punto di riferimento (come già lo è) per le comunità di immigrati che animano il nostro territorio.