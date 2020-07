Torna anche quest’anno il Vesuvius Art targato Urbe Vesuviana. Torna in una veste diversa, in un click: la piazza, questa volta soltanto virtuale a causa delle ben note vicende e restrizioni legate al Covid-19, sarà però come sempre ricca di colori, suoni, emozioni. La quinta edizione dell’evento che negli scorsi anni ha riscosso successo nelle piazze di Somma Vesuviana e Sant’Anastasia sarà ospitata sabato 18 luglio sul profilo Instagram urbe_vesuviana a partire dalle ore 10.

Per un’intera giornata il celebre social network sarà “invaso” dai lavori artistici di Eugenio Di Marzo, Ivan Chianese, Pasquale Castaldo, Rosario Annunziata, Luca Ascione, Luisa D’Avino, Francesco Esposito, Gioia Caliendo, Mariangela Scopano, Ninetta Patruno, Pasquale Mauri, Raffaele Di Lorenzo e Marco De Natale. Parteciperà all’ iniziativa anche lo youtuber Daniele Ciniglio. Ciascuno di loro occuperà con le proprie opere temporaneamente il profilo Instagram dell’associazione, che sposta dalle piazze reali a quelle social l’evento, senza però mutarne spirito e finalità: mettere al centro arte, musica, territorio e promozione dei suoi talenti.

«Attraverso delle dirette e dei video vi faremo viaggiare nel mondo degli artisti fatto di sogni e tanta passione. Abbiamo voluto valorizzare il genio creativo anche in questo periodo, per far sì che si parli di arte, di bellezza, di talento» ha spiegato Vincenzo Di Costanzo, presidente dell’associazione che, per questa iniziativa, ha ricevuto il patrocinio morale della regione Campania.