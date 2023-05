Urne aperte da domani, le sfide del vesuviano: come e quando si vota

In questa giornata di silenzio elettorale i paesi dell’area vesuviana si preparano alle elezioni comunali previste per la giornata di domani, domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio.

Tutto pronto per i cittadini che da domani mattina, dalle ore 7.00 fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, potranno recarsi alle urne per esprimere la propria preferenza circa le figure del sindaco e dei consiglieri comunali. Dopo giorni di intensa campagna elettorale in diversi comuni, quali Pomigliano D’Arco, Ottaviano, Cercola, Palma Campania e Pollena Trocchia, ormai i candidati hanno fatto tutto ciò che erano loro potere per lasciarlo, da domani, al popolo sovrano a cui è affidato il verdetto finale.

Il metodo per votare è sempre lo stesso: basta esprimere la propria preferenza barrando il nome del sindaco e della lista che si vuole votare inserendo a mano i nomi dei consiglieri che si preferiscono nello spazio apposito. È opportuno ricordare che è possibile effettuare il voto disgiunto, ovvero votare un sindaco e contemporaneamente una lista e dei consiglieri del suo opponente.