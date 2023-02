Tutto pronto per la serata più attesa del Festival di Sanremo 2023

Eccoci giunti alla serata delle cover in cui è prevista l’interpretazione/esecuzione, da parte di ognuno dei ventotto artisti in gara, di un brano scelto tra le canzoni del repertorio italiano e internazionale pubblicate tra il primo gennaio 1960 e il 31 dicembre 2009.

Gli artisti, che da regolamento stasera potranno cantare anche in lingua straniera, dovranno esibirsi insieme a ospiti di conclamata fama (italiani o stranieri) e saranno votati: dal pubblico con il Televoto; dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta (come unica componente di voto) e dalla Giuria Demoscopica. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 34%, Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33% e Giuria Demoscopica 33%. La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli artisti questa sera e quelle ottenute dalle canzoni/artisti nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle ventotto canzoni in gara del Festival di Sanremo 2023.

Il programma della serata è fitto di contenuti molto interessanti che promettono capovolgimenti di fronte in classifica. Tra i duetti più attesi, quello di Giorgia con Elisa, Tananai con Biagio Antonacci e Leo Gassman con Edoardo Bennato.

Ecco l’elenco dei duetti, in ordine di esibizione, presentato in conferenza stampa:

Ariete con Sangiovanni – Centro di gravità permanente di Franco Battiato

Will con Michele Zarrillo – Cinque giorni di te e di me di Michele Zarrillo

Elodie con Big Mama – American woman dei The Guess Who (resa celebre da Lenny Kravitz)

Olly con Lorella Cuccarini – La notte vola di Lorella Cuccarini

Ultimo con Eros Ramazzotti – Medley di brani di Eros Ramazzotti

Lazza con Emma e Laura Marzadori – La fine di Nesli, reinterpretata da Tiziano Ferro

Tananai con Biagio Antonacci e Don Joe – Vorrei cantare come Biagio Antonacci di Simone Cristicchi

Shari con Salmo – Diavolo in me, più Medley di brani di Zucchero

Gianluca Grignani con Arisa – Destinazione Paradiso di Gianluca Grignani

Leo Gassman con Edoardo Bennato più Quartetto Flegreo – Medley di brani di Edoardo Bennato

Articolo 31 con Fedez – Medley di brani degli Articolo 31

Giorgia con Elisa – Luce (tramonti a Nord Est) di Elisa e Di sole e d’azzurro di Giorgia

Colapesce e Dimartino con Carla Bruni – Azzurro di Adriano Celentano e Paolo Conte

I Cugini di Campagna con Paolo Vallesi – La forza della vita, Anima mia, più medley di brani dei Cugini di Campagna

Marco Mengoni con il Kingdom Choir – Let it be dei Beatles

gIANMARIA con Manuel Agnelli – Quello che non c’è degli Afterhours

Mr. Rain con Fasma – Qualcosa di grande di Cesare Cremonini

Madame con Izi – Via del Campo di Fabrizio De André

Coma_Cose con Baustelle – Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri

Rosa Chemical con Rose Villain – America di Gianna Nannini Modà con Le Vibrazioni – Vieni da me de Le Vibrazioni

Levante con Renzo Rubino – Vivere di Vasco Rossi

Anna Oxa con il dj Iljard Shaba – Un’emozione da poco di Anna Oxa

Sethu con bnkr44 – Charlie fa surf dei Baustelle

LDA con Alex Britti – Oggi sono io di Alex Britti

Mara Sattei con Noemi – L’amour toujours di Gigi D’Agostino

Colla Zio con Ditonellapiaga – Salirò di Daniele Silvestri