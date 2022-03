Tufano chiude per lutto, genero titolare muore a 29 anni: lascia due bimbi

Yuri Veglianti era un ragazzo di 29 anni che lavorava nel distributore di pneumatici Tufano gomme, precisamente nella sede situata a Fuorigrotta.

Genero del titolare e padre da poco più di un mese, Yuri, originario di Secondigliano, è stato improvvisamente stroncato da un infarto l’altra notte e purtroppo per lui non c’è stato niente da fare.

Lutto per tutta la città e per la sua famiglia che lo descrive come un a persona speciale, uno di quei ragazzi rari da trovare, buono e sincero la cui grande passione era il Napoli, la sua squadra del cuore da sempre. Numerosi i messaggi di cordoglio anche da parte di conoscenti e di tutta la di cittadinanza che si stringe al dolore della famiglia in particolare della moglie Giusy e del figlio appena nato.

Tutti gli store Tufano sono stati chiusi al pubblico nella giornata di ieri in segno di lutto per la morte di un giovane ragazzo che aveva tutta la vita davanti.