Trovati morti due coniugi gravemente malati, l’ipotesi: omicidio-suicidio

CALVIZZANO – Erano gravemente malati i due anziani che sono stati trovati morti in un’abitazione di Calvizzano per ferite d’arma da fuoco. Lui, 78 anni, aveva un cancro ai polmoni; lei, 75 anni, soffriva di demenza senile. In attesa del medico legale, sul posto sta arrivando l’autorità giudiziaria della Procura di Napoli nord.

Sui loro corpi segni di colpi d’arma da fuoco, non si esclude alcuna pista ma prevale al momento l’ipotesi di omicidio-suicidio.

La scoperta, stamattina, poco dopo le 10, in via Sandro Pertini. Sul posto i carabinieri in attesa del medico legale.