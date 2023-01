TORRE DEL GRECO – Giallo nel weekend nella città corallina.

Il cadavere di una donna di 49 anni è stato trovato nella tarda serata di sabato dai carabinieri in un appartamento di Torre del Greco. Non si conoscono al momento le cause del decesso.

La donna era nel proprio letto e, secondo quanto si è appreso dagli investigatori, non sono stati riscontrati segni di violenza. La salma è stata comunque sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.