Tragedia sull’Asse Mediano, muore a 41 anni in un incidente

Ieri pomeriggio a Giugliano è avvenuto un incidente drammatico in cui ha perso la vita un uomo di 41 anni.

L’ennesimo dramma sull’asse mediano all’altezza di Giugliano, in cui due scooter si sono scontrati violentemente. Uno dei due conducenti è praticamente morto sul colpo: l’impatto è stato così forte che l’uomo è purtroppo stato decapitato dopo aver sbattuto sul guardrail. Non è ancora chiaro come i due mezzi si siano scontrati, ma non è la prima volta che in quel tratto si verificano incidenti mortali del genere. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri dopo essere stati allertati del sinistro.

L’altro conducente coinvolto nell’incidente ha riportato ferite abbastanza gravi ad un braccio e una gamba ed è stato trasportato immediatamente all’ospedale di Pozzuoli dov’è tutt’ora ricoverato.

Il corpo del 41enne deceduto è ora al servizio dell’autorità giudiziaria per un’eventuale esame autoptico.