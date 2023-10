Tragedia nella notte ad Acerra, coppia muore in incidente: gravi i figli

ACERRA. Tragedia nella notte alla periferia di Acerra. Due persone sui 60 anni sono morte in un incidente stradale avvenuto nella zona di via Volturno.

Come confermato da Edizione Napoli le vittime sarebbero marito e moglie, che si trovavano sul lato anteriore della Fiat Seicento. A bordo dell’auto c’erano anche i figli, ora trasportati in condizioni gravi in ospedale.

La famiglia stava rientrando a casa ad Acerra dopo una serata trascorsa fuori quando la loro auto si è scontrata con un’Opel Astra. Il conducente di quest’ultima vettura è stato sottoposto al test per verificare l’assunzione di droga ed è ora indagato per omicidio stradale.