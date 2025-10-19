Tragedia a Somma sulla 268, muore motociclista

Somma Vesuviana. Tragedia alle prime luci dell’alba sulla strada statale 268, nel territorio di Somma Vesuviana. Un motociclista di 27 anni ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto in via Seggiari, nei pressi di un grande punto vendita di arredamento.

Il giovane, originario di San Giorgio a Cremano e residente a Casoria, stava percorrendo quel tratto di strada in direzione Napoli intorno alle 6 del mattino. Per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo della sua moto, finendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo.

A notare il corpo sull’asfalto alcuni automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduto poco dopo il ricovero.

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Castello di Cisterna e ai militari della stazione di Somma Vesuviana, giunti sul luogo per i rilievi. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro: non si esclude che il giovane possa aver perso il controllo del mezzo a causa dell’asfalto reso viscido o di un ostacolo improvviso.

L’area è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di rilievo e la rimozione del veicolo. La notizia ha sconvolto amici e conoscenti del ragazzo, descritto come un appassionato di moto e della velocità.